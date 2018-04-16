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Жителям Ростова покажут раритетные автомобили
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Жителям Ростова покажут раритетные автомобили 

Деловое сообщество 2 часа назад
В субботу и воскресенье, 5 и 6 мая, в Ростове-на-Дону состоится выставка раритетных автомобилей. Жители донской столицы смогут увидеть американские «Кадиллаки», довоенные автомобили «Опель», Volkswagen Beetle, «Волгу», «Победу», «Чайку», «Москвич», ГАЗ-12, детские машинки 1970-х годов, а также немецкие и советские велосипеды «вековой выдержки». Вся техника на ходу и полностью отреставрирована.
Увидеть уникальную коллекцию автомобилей сможет бесплатно любой желающий. Режим работы — 5 мая на городской набережной реки Дон с 11 до 15 часов, а также 6 мая в парке им. Николая Островского недалеко от автошколы (со стороны улицы 1-й Конной Армии) с 11 до 16 часов.
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