Эксперт прокомментировал предложение переаттестовывать водителей-профессионалов раз в 10 лет

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в беседе с RT прокомментировал предложение Минэкономразвития о переаттестации водителей-профессионалов, таких как дальнобойщики, таксисты и водители общественного транспорта, раз в 10 лет.

«Хорошо, что задумались об этой насущной проблеме с переаттестацией. 10 лет — пограничное состояние, после которого действительно человек теряет какие-то навыки вождения», — сказал он.

Крохмаль также рассказал о том, как лучше построить процесс переаттестации разных групп водителей.

«Я бы всё-таки ввёл переаттестацию раз в три года для водителей, которые приезжают в Россию, а для тех, кто водит у нас давно, делал бы привязку к этим 10 годам, которые обозначили в Минэкономразвития. Потому что профессионализм заключается во-первых, в опыте, а во-вторых, в безаварийности. Человека, который попадает в аварии часто, можно переаттестовывать хоть каждый год. Нельзя грести всех водителей под одну планку и к переаттестации нужно относиться очень серьёзно», — подытожил эксперт.