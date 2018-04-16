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Приехали: в центре Шарьи тонут машины
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Приехали: в центре Шарьи тонут машины 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Как узнал KOSTROMA.TODAY, в социальных сетях появилось видео.
Как нам удалось узнать, рядом с гостиницей «Велес» в Шарье образовалась огромная лужа в несколько метров. Кроме того, судя по всему, на дороге есть глубокая яма, в которую автомобили буквально проваливаются.
https://kostroma.today/wp-content/uploads/2018/04/шарья-пришла-весна.mp4  Если маршрутки еще как-то преодолевают природное препятствие, то у легковушек с низкой посадкой большие проблемы. Водители стараются маневрировать, но это не сильно помогает. Машины погружаются в воду почти по середину дверцы. А она норовит просочиться в салон. Выйти из машины сухим после такой поездки шансы минимальные.
Отметим, что происходит это все в центральной части Шарьи, в районе местного железнодорожного и автовокзалов.
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