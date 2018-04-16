Тюменка выдумала ДТП, чтобы скрыть от сожителя встречу с бывшим

На днях в дежурную часть отдела полиции № 3 поступило сообщение от медицинских работников о том, что в больницу с травмами доставлена жительница города.

Устанавливая обстоятельства произошедшего, полицейские выяснили, в одной из квартир по улице Судостроителей потерпевшая поссорилась со своим бывшим сожителем. После словестных оскорблений перепалка переросла в драку. Но в ходе опроса потерпевшая не созналась, что получила травмы от бывшего сожителя, выдумав версию о ДТП.

— Испугало тюменку то, что о ее «неудачной» встрече с бывшим узнает нынешний сожитель. В ходе грамотных действий сотрудников отдела дознания полицейские установили, что женщина покрывает злоумышелнника, — рассказали в пресс-службе городской полиции.

26-летнего подозреваемого, который официально нигде не трудоустроен, задержали по горячим следам. Мужчину доставили в дежурную часть. Свою вину он признал. На тюменца завели уголовное дело.