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Тюменка выдумала ДТП, чтобы скрыть от сожителя встречу с бывшим
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Тюменка выдумала ДТП, чтобы скрыть от сожителя встречу с бывшим 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
На днях в дежурную часть отдела полиции № 3 поступило сообщение от медицинских работников о том, что в больницу с травмами доставлена жительница города.
Устанавливая обстоятельства произошедшего, полицейские выяснили, в одной из квартир по улице Судостроителей потерпевшая поссорилась со своим бывшим сожителем. После словестных оскорблений перепалка переросла в драку. Но в ходе опроса потерпевшая не созналась, что получила травмы от бывшего сожителя, выдумав версию о ДТП.
— Испугало тюменку то, что о ее «неудачной» встрече с бывшим узнает нынешний сожитель. В ходе грамотных действий сотрудников отдела дознания полицейские установили, что женщина покрывает злоумышелнника, — рассказали в пресс-службе городской полиции.
26-летнего подозреваемого, который официально нигде не трудоустроен, задержали по горячим следам. Мужчину доставили в дежурную часть. Свою вину он признал. На тюменца завели уголовное дело.
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