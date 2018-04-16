В Пензенской области лосиха стала жертвой ДТП

В Белинском районе Пензенской области зафиксировали ДТП, жертвой которого стало дикое животное.

По информации пресс-службы областного минлесхоза, недалеко от села Ширяево грузовик задавил переходившую проезжую часть самку лося. Из-за силы удара животное не выжило.

В связи с такой утратой, Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тысяч рублей.

«Из-за этой аварии охотничье управление минлесхоза призывает автомобилистов обращать особое внимание на дорогу в темное время суток и сумерки, чтобы избежать повторения аналогичных аварий. Также следует соблюдать установленный на трассе скоростной режим», — отмнтили в ведомстве.