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Иномарка с тремя пассажирами перевернулась в Уссурийске
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Иномарка с тремя пассажирами перевернулась в Уссурийске 

360tv.ru 2 часа назад
В воскресенье, 15 апреля, в Уссурийске (Приморье) перевернулся автомобиль Nissan Primera. В салоне находились молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет. Все они пострадали. Об этом сообщило ИА UssurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Уссурийска.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и перевернулась. Молодой человек 1995 года рождения, который был за рулем, получил ссадины,
черепно-мозговую
травму и ушиб грудной клетки.
23-летнего
пассажира врачи диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника и рваную рану правой голени. У второго пассажира,
19-летнего
парня — ушибы грудной клетки и шеи. Третьего пассажира,
20-летнего
молодого человека, госпитализировали с  черепно-мозговой
травмой, закрытым переломом грудного отдела позвоночника и рваной раной затылка.
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