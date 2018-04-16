Иномарка с тремя пассажирами перевернулась в Уссурийске

В воскресенье, 15 апреля, в Уссурийске (Приморье) перевернулся автомобиль Nissan Primera. В салоне находились молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет. Все они пострадали. Об этом сообщило ИА UssurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Уссурийска.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и перевернулась. Молодой человек 1995 года рождения, который был за рулем, получил ссадины,

черепно-мозговую

травму и ушиб грудной клетки.

23-летнего

пассажира врачи диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника и рваную рану правой голени. У второго пассажира,

19-летнего

парня — ушибы грудной клетки и шеи. Третьего пассажира,

20-летнего

молодого человека, госпитализировали с черепно-мозговой

травмой, закрытым переломом грудного отдела позвоночника и рваной раной затылка.