Автомобилистка на иномарке протаранила автобус с пассажирами в Кстовском районе

Автомобиль « Фольксваген » и автобус «Ивеко» столкнулись на трассе в Кстовском районе вчера, 15 апреля. По предварительным данным, авария произошла по вине 42-летней женщины-водителя легковой машины. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось на третьем километре трассы Большая Ельня — Ольгина. По информации ГИБДД, автомобилистка при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и протаранила автобус с пассажирами, следующий по маршруту № 374А.

Предполагаемая виновница ДТП получила ушибы. Также пострадал один из пассажиров автобуса — 36-летний мужчина. У него диагностирован перелом и ссадины.

Напомним, в Автозаводском районе автобус с пассажирами врезался в фонарный столб.