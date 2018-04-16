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Автомобилистка на иномарке протаранила автобус с пассажирами в Кстовском районе
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Автомобилистка на иномарке протаранила автобус с пассажирами в Кстовском районе 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Автомобиль «Фольксваген» и автобус «Ивеко» столкнулись на трассе в Кстовском районе вчера, 15 апреля. По предварительным данным, авария произошла по вине 42-летней женщины-водителя легковой машины. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП случилось на третьем километре трассы Большая Ельня — Ольгина. По информации ГИБДД, автомобилистка при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и протаранила автобус с пассажирами, следующий по маршруту № 374А.
Предполагаемая виновница ДТП получила ушибы. Также пострадал один из пассажиров автобуса — 36-летний мужчина. У него диагностирован перелом и ссадины.
Напомним, в Автозаводском районе автобус с пассажирами врезался в фонарный столб.
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