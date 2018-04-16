Под Орлом в ДТП с переворотом пострадали четверо

Сегодня, 16 апреля, авария с пострадавшими произошла на трассе Орел Тамбов.

Около 10 часов на 14 километре автодороги столкнулись «Рено-Логан» и ВАЗ-2108. Машины следовали попутно. В результате столкновения отечественная легковушка съехала с дороги в кювет и опрокинулась.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, пострадали четыре человека, которые находились в ВАЗе , среди них ребенок полутора лет. Всех на скорой отвезли в больницу.

Накануне, 15 апреля, на Орел — Тамбов произошло ДТП со смертельным исходом. 48-летний мужчина на мопеде «Орион» выехал на встречную полосу и попал под КамАЗ. Водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте происшествия.