С продавца подержанного Volkswagen взыскали полумиллионный штраф за скрытые недостатки

В Иркутской области суд взыскал с автосалона полуторакратную стоимость подержанного автомобиля, который сломался еще до того, как его покупатель добрался до дома.

В мае прошлого года жительница Братска приехала в Иркутск, чтобы приобрести машину. В компании, которая занимается куплей-продажей подержанных автомобилей, она выбрала серебристый Volkswagen стоимостью в 1 млн руб. Женщина рассчиталась с продавцом, оформила документы и отправилась на машине в родной город. Однако на расстоянии около 200 км от Иркутска, в районе города Зима, у машины заклинило колеса, после чего автомобиль на эвакуаторе был доставлен в сервис, где механики выявили ряд неисправностей.

Женщина обратилась к продавцу с претензией, требуя расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную за автомобиль сумму. Но ей ответили отказом, после чего автовладелица подала иск в Братский городской суд.

Как установил суд, автомобилистке был продан товар ненадлежащего качества. Оказалось, что ранее машина участвовала в ДТП в Краснодарском крае и, согласно заключению эксперта, была неисправна еще до продажи. Продавец же обязан был довести до сведения покупателя информацию о действительном состоянии автомобиля. Суд пришел к выводу, что компания, не предоставившая покупателю полной и достоверной информации о товаре, несет ответственность за недостатки товара, возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации.

Суд взыскал с ответчика уплаченные за «Фольксваген» 1 млн руб., компенсацию морального вреда в 20 000 руб., убытки по оплате услуг эвакуатора в 36 000 руб., штраф за неудовлетворение требований потребителя в 528 000 рублей и расходы по оплате услуг представителя в 15 000 рублей. Всего автомобилистке выплатят 1 599 000 руб. Истицу же обязали вернуть автомобиль продавцу. Ответчик подал жалобу на это решение, однако Иркутский областной суд оставил его без изменений.