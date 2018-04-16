Ещё
С продавца подержанного Volkswagen взыскали полумиллионный штраф за скрытые недостатки
Далее:
Читайте также:
Ещё

С продавца подержанного Volkswagen взыскали полумиллионный штраф за скрытые недостатки 

Legal.Report 29 минут назад
В Иркутской области суд взыскал с автосалона полуторакратную стоимость подержанного автомобиля, который сломался еще до того, как его покупатель добрался до дома.
В мае прошлого года жительница Братска приехала в Иркутск, чтобы приобрести машину. В компании, которая занимается куплей-продажей подержанных автомобилей, она выбрала серебристый Volkswagen стоимостью в 1 млн руб. Женщина рассчиталась с продавцом, оформила документы и отправилась на машине в родной город. Однако на расстоянии около 200 км от Иркутска, в районе города Зима, у машины заклинило колеса, после чего автомобиль на эвакуаторе был доставлен в сервис, где механики выявили ряд неисправностей.
Женщина обратилась к продавцу с претензией, требуя расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную за автомобиль сумму. Но ей ответили отказом, после чего автовладелица подала иск в Братский городской суд.
Как установил суд, автомобилистке был продан товар ненадлежащего качества. Оказалось, что ранее машина участвовала в ДТП в Краснодарском крае и, согласно заключению эксперта, была неисправна еще до продажи. Продавец же обязан был довести до сведения покупателя информацию о действительном состоянии автомобиля. Суд пришел к выводу, что компания, не предоставившая покупателю полной и достоверной информации о товаре, несет ответственность за недостатки товара, возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации.
Суд взыскал с ответчика уплаченные за «Фольксваген» 1 млн руб., компенсацию морального вреда в 20 000 руб., убытки по оплате услуг эвакуатора в 36 000 руб., штраф за неудовлетворение требований потребителя в 528 000 рублей и расходы по оплате услуг представителя в 15 000 рублей. Всего автомобилистке выплатят 1 599 000 руб. Истицу же обязали вернуть автомобиль продавцу. Ответчик подал жалобу на это решение, однако Иркутский областной суд оставил его без изменений.
Legal.Report: последние новости
Барщевский полез в бутылку из-за попытки ревизии принципов УК Путин закрыл лазейку в КоАП для пьяных водителей КС проверит нормы УК, позволяющие признавать водителя пьяным без медосвидетельствования
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Поддержанные авто, которые почти не теряют в цене1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
Как уволили «непотопляемого гаишника»
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение