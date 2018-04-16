Выпавший из грузовика лист металла подбил иномарку в Новосибирске 

В левобережье Новосибирска автомобиль Шевроле попал под удар металлического листа, который выпал из ехавшего впереди грузовика.
Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», инцидент произошел сегодня днем, когда водитель иномарки направлялся по улице Немировича-Данченко в сторону площади Маркса.
Внезапно под колеса Шевроле из кузова встречного большегруза выпал незакреплённый металлический лист и пробил бензобак. Топливо разлилось на проезжую часть. На место выехали сотрудники МЧС, чтобы устранить последствия происшествия.