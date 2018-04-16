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Возле Тулузы произошли столкновения с полицией из-за гибели заключенного
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Возле Тулузы произошли столкновения с полицией из-за гибели заключенного 

Российская Газета 1 час назад
Во французском городке Рейнери близ Тулузы произошли столкновения местных жителей и полиции из-за гибели заключенного, передает LaDépêche.
Накануне, в ночь с субботы на воскресенье, в тюрьме коммуны Сес недалеко от Тулузы при невыясненных обстоятельствах умер тридцатилетний мужчина родом из городка Рейнери, где на следующий день на улицы вышла недовольная молодежь. Акция протеста переросла в столкновения с полицией примерно в восемь часов вечера, когда послышались первые выстрелы. В ходе столкновений было сожжено одиннадцать машин, а полицейский участок, расположенный недалеко от Рейнери, закидали «коктейлем Молотова». Как сообщил LaDépêche представитель полиции, пока информации о пострадавших в ходе столкновений не поступало. В Рейнери были отправлены несколько эскадронов французской жандармерии и один вертолет с целью контролировать происходящее.
Примечательно, что сам городок Рейнери входит в приоритетную зону безопасности. Так, на его улицах часто случаются акты насилия. К примеру, в августе злоумышленник, замаскировавшись под женщину, застрелил человека из автомата Калашникова.
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