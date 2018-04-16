В центре Москвы неизвестный напал на врача скорой при оказании ему медпомощи

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Неизвестный напал на фельдшера скорой помощи, прибывшего на вызов по адресу в центре Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне вечером. "Около 20:00 мск 15 апреля на Новослободской улице при оказании медицинской помощи неизвестный нанес телесные повреждения фельдшеру прибывшей на вызов бригады скорой помощи", — сказал собеседник агентства. Пострадавший обратился с заявлением в полицию. По данному факту проводится проверка.