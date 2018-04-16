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Пьяный водитель на «Шевроле-Ниве» опрокинулся в кювет в Богородском районе (ФОТО)
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Пьяный водитель на «Шевроле-Ниве» опрокинулся в кювет в Богородском районе (ФОТО) 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Пьяный 44-летний водитель пострадал в ДТП, которое случилось в селе Каменки Богородского района в минувшую пятницу, 13 апреля. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП случилось в 12.50 на улице Лучевой. По данным ГИБДД, нетрезвый мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. Водитель получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом. Врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего.
Напомним, автобус с пассажирами врезался в фонарный столб в Автозаводском районе.
Фото: vk.com
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