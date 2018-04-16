Троллейбусные провода упали на машину в центре Вологды

Происшествие случилось на перекрестке улицы Зосимовская и Советского проспекта сегодня в 11.30 утра. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС

Как сообщают очевидцы, обрыв проводов произошел из-за КамАЗа с погрузочным краном. Большегруз поворачивал с Советского проспекта в сторону моста 800-летия. Стрела крана зацепилась за троллейбусные провода, которые оборвались и упали на ВАЗ-2114, который двигался позади троллейбуса.

«Мы стояли на светофоре. Проехал КамАЗ, затем все заискрилось, задымилось, и прямо на нас упали провода. У машины поцарапан капот, стекло треснуло. Мы сразу вышли из авто, не подходили к нему. Боимся, что может ударить током», — рассказала корреспонденту «Вологда.РФ» владелица автомобиля, на который упали провода.

В настоящий момент полицейские вызвали сотрудников «Вологдаэлектротранс», которые должны убрать провода с автомашины. Движение продолжается по свободным полосам.