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Сумасшедший автобус без водителя устроил ДТП в Севастополе
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Сумасшедший автобус без водителя устроил ДТП в Севастополе 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Пассажирский автобус протаранил барьерное ограждение в Севастополе. В момент аварии водителя в пассажирском транспорте не было, сообщил сайт «Новый Севастополь».
Очевидцы ДТП позже рассказали о случившемся в Сети.
каким-то  причинам автобус оказался без водителя — тот бежал сзади. Видимо, забыл поставить на ручник. Автобус ехал вниз «змейкой», ударяясь и отталкиваясь от отбойников
Андрей Макаров.
Свидетели происшествия заявили, что водитель попытался догнать автобус, но безуспешно.
Водитель всевозможными способами пытался зацепиться за него, потом стал его догонять, и пробежав метров 50, понял, что это бесполезно, потом сел к нам в машину и мы поехали за автобусом
— пользователь Lamzac Victorovich.
Автобус повредил отбойники и опорную стену, а позже заблокировал дорожное движение. В результате происшествия никто не пострадал.
Утром во вторник, 10 апреля, в Солнцеве произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Столкновение было настолько сильным, что ударной волной выбило окна.
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