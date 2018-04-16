Сумасшедший автобус без водителя устроил ДТП в Севастополе

Пассажирский автобус протаранил барьерное ограждение в Севастополе. В момент аварии водителя в пассажирском транспорте не было, сообщил сайт «Новый Севастополь».

Очевидцы ДТП позже рассказали о случившемся в Сети.

каким-то причинам автобус оказался без водителя — тот бежал сзади. Видимо, забыл поставить на ручник. Автобус ехал вниз «змейкой», ударяясь и отталкиваясь от отбойников

Свидетели происшествия заявили, что водитель попытался догнать автобус, но безуспешно.

Водитель всевозможными способами пытался зацепиться за него, потом стал его догонять, и пробежав метров 50, понял, что это бесполезно, потом сел к нам в машину и мы поехали за автобусом

— пользователь Lamzac Victorovich.

Автобус повредил отбойники и опорную стену, а позже заблокировал дорожное движение. В результате происшествия никто не пострадал.

Утром во вторник, 10 апреля, в Солнцеве произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Столкновение было настолько сильным, что ударной волной выбило окна.