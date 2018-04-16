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Осужденная по делу «пьяного мальчика» просит об отсрочке исполнения приговора
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Осужденная по делу «пьяного мальчика» просит об отсрочке исполнения приговора 

BFM.RU 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Осужденная на три года колонии-поселения за ДТП в подмосковной Балашихе, в котором погиб шестилетний ребенок, Ольга Алисова просит суд отсрочить исполнение приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мособсуда Наталья Осипова. Рассмотрение ходатайства назначено на 18 апреля, в 10:30 мск. В настоящее время приговор вступил в силу.
31-летняя жительница Подмосковья Ольга Алисова 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе сбила ребенка, ее автомобиль протащил его несколько метров. Железнодорожный суд Московской области 15 ноября 2017 года признал ее виновной, приговорив к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны в размере 2,5 млн рублей.
Резонанс в обществе и в СМИ это дело получило после того, как были обнародованы результаты судмедэкспертизы, согласно которым в крови ребенка якобы была обнаружена большая доза алкоголя (2,7 промилле). Позднее комплексная судебная экспертиза опровергла эти данные, а в отношении судмедэксперта, проводившего первичное исследование крови ребенка, СК возбудил уголовное дело о халатности.
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