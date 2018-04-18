Суд рассматривает просьбу Ольги Алисовой об отсрочке приговора

Это уже вторая попытка Ольги Алисовой изменить вынесенный в конце прошлого года приговор. Но полтора месяца назад Московский областной суд оставил наказание в виде трёх лет колонии-поселения в силе. И теперь виновница смертельного ДТП ходатайствует об отсрочке, чтобы иметь возможность воспитывать дочь, передает "ТВ Центр"

Уже больше полугода Алисова находится под стражей и за это время 10-летнюю дочь Вику не видела ни разу. Сегодня осужденная назвала дату, когда она готова начать отбывать назначенное судом наказание — 5 февраля 2022 года. В этот день её ребёнку исполнится 14. Впрочем, все заявления Ольга Алисова сделала лишь после того, как съёмочные группы были удалены из зала заседания.

"По каналам СМИ было очень много вылито на меня грязи, которая не является достоверной информацией. С момента всего случившегося, можно сказать, журналисты сыграли огромную роль. У меня просто уже нет сил", — сказала Алисова.

При рассмотрении ходатайства об отсрочке суд изучил характеристики Ольги Алисовой, а также допросил её двоюродную сестру Светлану, которая сейчас является опекуном дочери Алисовой. Семья живёт во Фрязино в двухкомнатной квартире. Помимо Вики там постоянно проживают три несовершеннолетних ребёнка.

Роман Шимко , отец погибшего мальчика, написал встречное ходатайство, в котором просил отказать Алисовой в отсрочке. По его словам, осужденная не раскаялась и не признала свою вину в случившемся.

23 апреля прошлого года Алисова во дворе дома в Балашихе насмерть сбила 6-летнего Алёшу Шимко. Свидетели указывали, в тот момент женщина разговаривала по телефону и превысила разрешенную скорость движения. Сама же фигурантка громкого дела по-прежнему называет ДТП «несчастным случаем». Также Роман пояснил, до сих пор он не получил компенсации морального вреда. Ранее суд оценил его в 2 с половиной миллиона рублей. Но потерпевший не раз заявлял: в деньгах он заинтересован намного меньше, нежели в реальном тюремном наказании для Ольги Алисовой.

"Зачем эти финты ушами? Уже нужно как бы сесть, отсидеть свое, а дальше мы будем доказывать ее связь с ОПГ, потому что явно выгодоприобретателем этой экспертизы является Алисова, которой сделали эту экспертизу по просьбе ОПГ", — заявляет Роман Шимко.

После прений сторон и рассмотрения ходатайств судья Игорь Голубов удалился в совещательный комнату.