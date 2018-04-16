Виновница гибели «пьяного» мальчика может выйти на свободу досрочно

Виновница смертельного ДТП с «пьяным» мальчиком из Балашихи Ольга Алисова намерена добиться освобождения. Она обратилась в суд с просьбой оставить ее на свободе до достижения ее дочери 14-летнего возраста.

Алисова была приговорена к трем годам колонии-поселения. Сейчас ее дочери десять лет.

Сейчас девочку воспитывает родная сестра, оформившая над ней опекунство. Муж женщины находится в колонии, сообщает Газета.ru . Его осудили за участие в похищении человека.

Отец погибшего ребенка уже выразил категорическое несогласие в ответном ходатайстве.

Адвокат Александр Липатников заявил, что суды нередко идут навстречу матерям, обратившимся с подобными просьбами. В дальнейшем осужденные, как правило, в колонию уже не отправляются. За это время они попадают под различные амнистии.

ДТП произошло в апреле прошлого года. История вызвала общественный резонанс, когда экспертиза выявила у мальчика в крови 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза доказала, что мальчик был трезв. По данным СК, первый судмедэксперт специально загрязнил кровь ребенка спиртообразующей микрофлорой.