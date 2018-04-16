Нарушил — отвечай: за ребенка-автовладельца ответят родители

Депутаты донского парламента на конференции ЮРПА внесли предложение по ужесточению ответственности за нарушение ПДД. Если правила нарушены на автомобиле, оформленном на несовершеннолетнего, ответить по всей строгости закона предлагают его родителям. Вызвано такое предложение распространенной схемой ухода от уплаты штрафов за превышение скорости и другие нарушения. Согласно нормам действующего законодательства, владельцы автомобилей, не достигшие 16-летнего возраста, управлять автомобилем не могут и ответственности избегают. Следовательно, оформив автомобиль на ребенка водитель может безнаказанно нарушать ПДД.

Статистика подтверждает предположения чиновников. На данный момент в Ростовской области в собственности детей находится 185 автомобилей. А количество нарушений ПДД такими машинами, зафиксированных видеокамерами, уже превышает 4000 за год.

«В настоящее время очень сложно привлечь родителей, потому что непонятно, на кого из родителей такая ответственность должна возлагаться. Очень много разных жизненных ситуаций, которые делают просто невозможным привлечение к ответственности — либо родители не живут вместе, либо у ребенка есть другие законные представители, либо материальное положение родителей не позволяет, то есть масса жизненных ситуаций, которые, к сожалению, препятствуют реализации этой нормы закона. Поэтому мы, посоветовавшись с нашими коллегами из органов полиции, предложили на стадии регистрации автотранспортного средства на несовершеннолетнего, если такая регистрация происходит, сразу же указывать, кто из законных представителей будет отвечать в случае совершения ДТП или иного правонарушения с использованием источника повышенной опасности», — комментирует председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова