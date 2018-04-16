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В Пермском крае с рельсов сошёл электровоз
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В Пермском крае с рельсов сошёл электровоз 

АиФ Пермь 59 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Электровоз задымился и сошёл с рельсов на станции Кордон.
Как рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги, задымилась и сошла с рельсов одна секция электровоза грузового поезда. На место происшествия направили восстановительные поезда станций Пермь-Сортировочная и Кузино, а также пожарный поезд станции Кунгур.
Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов организовано по соседнему пути. Сейчас сотрудники железной дороги выясняют обстоятельства происшествия.
Напомним, 17 марта в Пермском районе сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Над устранением последствий железнодорожной аварии работали больше 200 человек.
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