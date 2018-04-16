В Пермском крае с рельсов сошёл электровоз

Электровоз задымился и сошёл с рельсов на станции Кордон.

Как рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги, задымилась и сошла с рельсов одна секция электровоза грузового поезда. На место происшествия направили восстановительные поезда станций Пермь-Сортировочная и Кузино, а также пожарный поезд станции Кунгур.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов организовано по соседнему пути. Сейчас сотрудники железной дороги выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, 17 марта в Пермском районе сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Над устранением последствий железнодорожной аварии работали больше 200 человек.