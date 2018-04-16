На трассе М-8 под Переславлем пешехода сбили две машины: мужчина скончался

Как сообщают в пресс-службе Госавтосинпекции, авария произошла в ночь с 15 на 16 апреля, около 3.20. Мужчина шел по проезжей части дороги. В результате его сбил микроавтобус Peugeot Boxer, который двигался по направлению в Ярославль.

В результате удара пешехода отбросило на встречную полосу, по которой ехал грузовой автомобиль. Водитель не успел среагировать и проехал по мужчине. В результате тот скончался на месте происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Водитель грузовика скрылся с места происшествия.