Убийца «пьяного мальчика» попросила отсрочки

Признанная виновной в смерти «пьяного мальчика» Ольга Алисова попросила суд отстрочить свое наказание на четыре года, сообщает «Газета.ru»

По информации издания, еще во время рассмотрения апелляции на свой приговор Алисова просила суд позволить ей воспитать 10-летнюю дочь, отстрочив наказание до достижения ею 14 лет.

«Алешу уже не вернуть, это был несчастный случай, а моя дочь ни в чем не виновата», — заявляла она.

Тогда судья Мособлсуда посоветовал ей обратиться в Железнодорожный городской суд. Это адвокат Алисовой и сделала.

Ранее Железнодорожный городской суд приговорил Алисову к трем годам заключения в колонии-поселения. Как сообщали СМИ, она обратилась в Московский областной суд с просьбой отменить «незаконный, необоснованный и несправедливый» приговор. 1 марта Мособлсуд отклонил апелляцию и утвердил приговор.