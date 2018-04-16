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Убийца «пьяного мальчика» попросила отсрочки
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Убийца «пьяного мальчика» попросила отсрочки 

Рамблер 1 час назад
Признанная виновной в смерти «пьяного мальчика» Ольга Алисова попросила суд отстрочить свое наказание на четыре года, сообщает «Газета.ru».
По информации издания, еще во время рассмотрения апелляции на свой приговор Алисова просила суд позволить ей воспитать 10-летнюю дочь, отстрочив наказание до достижения ею 14 лет.
«Алешу уже не вернуть, это был несчастный случай, а моя дочь ни в чем не виновата», — заявляла она.
Тогда судья Мособлсуда посоветовал ей обратиться в Железнодорожный городской суд. Это адвокат Алисовой и сделала.
Ранее Железнодорожный городской суд приговорил Алисову к трем годам заключения в колонии-поселения. Как сообщали СМИ, она обратилась в Московский областной суд с просьбой отменить «незаконный, необоснованный и несправедливый» приговор. 1 марта Мособлсуд отклонил апелляцию и утвердил приговор.
Резонансное ДТП произошло в апреле 2017 года в подмосковной Балашихе. Ольга Алисова, управляя автомобилем Hyundai Solaris, во дворе жилого дома сбила шестилетнего ребенка. Широкая дискуссия возникла после обнаружения судмедэкспертами в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза опровергла его наличие. Алисова была приговорена к трем годам колонии поселения.
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