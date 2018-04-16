В Ярославской области пьяный полицейский на служебной машине попал в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр — РИА Новости . Нетрезвый полицейский на служебном автомобиле врезался в другую машину, в итоге медицинская помощь потребовалась трем женщинам, две из которых госпитализированы, виновник ДТП будет уволен из органов внутренних дел , сообщает УМВД по региону.

ДТП произошло 14 апреля около 10.30 мск в Ростовском районе на автодороге Семибратово-Вахрушево-Никольское.

"По предварительной информации, сотрудник ОМВД России по Ростовскому району, мужчина 1973 года рождения, управляя служебным автомобилем ВАЗ-21310, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21101 под управлением мужчины 1972 года рождения", — говорится в сообщении.

В результате ДТП в Ростовскую ЦРБ доставлены три пассажирки автомобиля ВАЗ-21101.

"Две из них госпитализированы с травмами… Сотрудниками ГИБДД в результате освидетельствования у водителя автомобиля ВАЗ-21310 выявлено состояние алкогольного опьянения", — уточняется в сообщении.

Руководство УМВД назначило служебную проверку, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, информирует ведомство.