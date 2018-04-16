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В Ярославской области пьяный полицейский на служебной машине попал в ДТП
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В Ярославской области пьяный полицейский на служебной машине попал в ДТП 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Нетрезвый полицейский на служебном автомобиле врезался в другую машину, в итоге медицинская помощь потребовалась трем женщинам, две из которых госпитализированы, виновник ДТП будет уволен из органов внутренних дел, сообщает УМВД по региону.
ДТП произошло 14 апреля около 10.30 мск в Ростовском районе на автодороге Семибратово-Вахрушево-Никольское.
"По предварительной информации, сотрудник ОМВД России по Ростовскому району, мужчина 1973 года рождения, управляя служебным автомобилем ВАЗ-21310, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21101 под управлением мужчины 1972 года рождения", — говорится в сообщении.
В результате ДТП в Ростовскую ЦРБ доставлены три пассажирки автомобиля ВАЗ-21101.
"Две из них госпитализированы с травмами… Сотрудниками ГИБДД в результате освидетельствования у водителя автомобиля ВАЗ-21310 выявлено состояние алкогольного опьянения", — уточняется в сообщении.
Руководство УМВД назначило служебную проверку, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, информирует ведомство.
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