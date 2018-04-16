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Устроили погоню, стреляя по колёсам: полицейские задержали пьяного водителя, угнавшего грузовик
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Устроили погоню, стреляя по колёсам: полицейские задержали пьяного водителя, угнавшего грузовик 

72.ru 57 минут назад
Фото: 72.ru
Виляющий по трассе грузовик заприметили этой ночью, 16 апреля, дежурные автоинспекторы на трассе Тюмень-Нижняя Тавда. Полицейские по громкоговорителю несколько раз потребовали, чтобы водитель МАЗа немедленно остановился у обочины. Мужчина эти просьбы проигнорировал и продолжил свой путь. Но далеко уехать у лихача не вышло.
К счастью, нетрезвый лихач не успел в кого-то врезаться и вылететь в кювет. Машина и случайные пассажиры целы и невредимы
— Чтобы грузовик с неадекватным водителем не попал в черту города, автоиспекторам пришлось применить табельное оружие. У деревни Тюнёво капитан полиции сделал предупредительный выстрел и шесть — по колёсам большегруза. После этого автомобиль с двумя пробитыми колёсами проехал ещё 10 километров прежде, чем остановился. Водитель самосвала попытался скрыться, но был задержан на месте. В кабине МАЗа находились её двое молодых мужчин. По предварительным данным, все трое были в нетрезвом состоянии, — рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
На этом любопытные детали в этой истории не закончились. Задержанные честно признались, что грузовик этот они угнали с парковки на улице Голышева, чтобы съездить в соседнее село. Сейчас они дают объяснительные показания в отделении полиции.
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