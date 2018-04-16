«Ехал змейкой». В Севастополе автобус без водителя врезался в стену

В Республике Крым произошла авария. На выезде из Севастополя в сторону Балаклавы автобус врезался в стену. Как утверждают очевидцы, в этот момент в транспорте не было водителя. В социальных сетях сообщают, что мужчина бежал сзади. Есть предложения, что автобус забыли поставить на ручник.

«Автобус ехал вниз «змейкой», ударяясь и отталкиваясь от отбойников примерно от остановки 7 км», — сказал один из очевидцев.

Снеся отбойники, транспорт под мостом перекрыл выезд из города на некоторое время. В результате происшествия жертв нет, однако повреждены сам автобус и опорная стена.