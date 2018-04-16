Ещё
«Ехал змейкой». В Севастополе автобус без водителя врезался в стену
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ехал змейкой». В Севастополе автобус без водителя врезался в стену 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Республике Крым произошла авария. На выезде из Севастополя в сторону Балаклавы автобус врезался в стену. Как утверждают очевидцы, в этот момент в транспорте не было водителя. В социальных сетях сообщают, что мужчина бежал сзади. Есть предложения, что автобус забыли поставить на ручник.
«Автобус ехал вниз «змейкой», ударяясь и отталкиваясь от отбойников примерно от остановки 7 км», — сказал один из очевидцев.
Снеся отбойники, транспорт под мостом перекрыл выезд из города на некоторое время. В результате происшествия жертв нет, однако повреждены сам автобус и опорная стена.
«ФедералПресс» напоминает, что в Барнауле иномарка на полном ходу врезалась в жилой дом.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье Возбуждено дело после ДТП с вахтовиками на Ямале Главного свердловского гаишника отправят в отставку? Пока он в отпуске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать131
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Дело «трезвого мальчика»: Алисова может выйти на свободу
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение