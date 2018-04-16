Десятилетняя девочка пострадала в аварии в Краснобаковском районе

Десятилетняя девочка пострадала в аварии, которая произошла в Краснобаковском районе в минувшую пятницу, 13 апреля. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось на дороге Нижний Новгород — Киров около 19.30. Школьница находилась на переднем сидении автомобиля « Тойота », которым управляла 40-летняя женщина-водитель с 14-летним стажем. На 167 километре трассы машина опрокинулась в кювет. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справилась с управлением.

Пострадавшей девочке врачи оказали помощь в центральной районной больнице. Женщина также получила травму, но госпитализация ей не потребовалась.

Напомним, подросток на мопеде пострадал в ДТП в Пильне.