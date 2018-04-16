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Десятилетняя девочка пострадала в аварии в Краснобаковском районе
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Десятилетняя девочка пострадала в аварии в Краснобаковском районе 

В городе N 48 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Десятилетняя девочка пострадала в аварии, которая произошла в Краснобаковском районе в минувшую пятницу, 13 апреля. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП случилось на дороге Нижний Новгород — Киров около 19.30. Школьница находилась на переднем сидении автомобиля «Тойота», которым управляла 40-летняя женщина-водитель с 14-летним стажем. На 167 километре трассы машина опрокинулась в кювет. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справилась с управлением.
Пострадавшей девочке врачи оказали помощь в центральной районной больнице. Женщина также получила травму, но госпитализация ей не потребовалась.
Напомним, подросток на мопеде пострадал в ДТП в Пильне.
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