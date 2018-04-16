В Горном водитель «десятки» впечатался в ограду

В Саратовской области вчера автомобиль протаранил дорожное ограждение. В результате аварии травмы получила пассажирка.

Как уточнили подробности "АиФ-Саратов" в региональной ГИБДД , ДТП произошло в поселке Горный Краснопартизанского района. По предварительным данным, в 6 часов вечера напротив дома № 56 на улице Торговой ВАЗ-2110 врезался в препятствие. 30-летний водитель на полном ходу не протаранил дорожное ограждение.

Причем, виновник аварии не пострадал, но не повезло его пассажирке. 33-летняя женщина получила травмы и ее отвезли в стационар на «Скорой помощи».