В Горном водитель «Лады» врезался в ограждение, покалечив пассажирку

В Краснопартизанском районе Саратовской области вчера, 15 апреля, произошла авария с пострадавшей.

Как сообщили «Новостям Саратова» в региональной ГИБДД , ДТП случилось в поселке Горный в 6 часов вечера. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 на полном ходу врезался в препятствие напротив дома № 56 на улице Торговой.

— В результате аварии 30-летний водитель ВАЗ-2110 протаранил дорожную ограду, — уточнили в главке.

Водитель не пострадал, в отличии от своей 35-летней пассажирки, которую отвезли с травмами в больницу.