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В Горном водитель «Лады» врезался в ограждение, покалечив пассажирку
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В Горном водитель «Лады» врезался в ограждение, покалечив пассажирку 

Новости Саратова 47 минут назад
Фото: Новости Саратова
В Краснопартизанском районе Саратовской области вчера, 15 апреля, произошла авария с пострадавшей.
Как сообщили «Новостям Саратова» в региональной ГИБДД, ДТП случилось в поселке Горный в 6 часов вечера. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 на полном ходу врезался в препятствие напротив дома № 56 на улице Торговой.
— В результате аварии 30-летний водитель ВАЗ-2110 протаранил дорожную ограду, — уточнили в главке.
Водитель не пострадал, в отличии от своей 35-летней пассажирки, которую отвезли с травмами в больницу.
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