На Радоницу на некоторых дорогах Кемерова ограничат движение

На некоторых участках дорог в Кемерове на Радоницу ограничат движение.

Как сообщает отдел пропаганды БДД Кемеровской Госавтоинспекции , в день поминовения усопших автомобильное движение будет ограничено при выезде с кладбищ «Центральное-2,3,4» по улице Совхозная в сторону улицы Центральная и по улице Казачий тракт в сторону улицы Совхозная.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют кемеровчанам по возможности отказаться от использования личного автотранспорта. Это позволит избежать заторов, кроме того, водителям не придется искать парковочные места. На Радоницу будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта. Проезд бесплатный.