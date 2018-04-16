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На Радоницу на трассе под Калининградом ограничивается движение транспорта
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На Радоницу на трассе под Калининградом ограничивается движение транспорта 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
На Радоницу, 17 апреля, на трассе под Калининградом ограничивается движение транспорта и вводятся дополнительные рейсы автобусов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Одностороннее движение вводится с 6.00 до 20.00 на участке автомобильной дороги «Калининград — Голубево — Полевое» с 3-го по 6-ый километр.
Так как будет много желающих посетить кладбища в пос. Цветково и пос. Сазоновка вводятся дополнительные автобусы:
№ 101 «пос. Луговое — пос. Константиновка», № 103 «Южный вокзал — пос. Космодемьянское», часть рейсов будет перенаправлена в пос. Сазоновка.
Они будут ходить не реже, чем через 30 минут.
По маршруту «Южный вокзал — пос. Цветково» вводятся 10 дополнительных рейсов. Время отправления автобусов от остановочного пункта «Южный вокзал» (ул. Железнодорожная): 6:30, 6:45, 7:30, 7:50, 9:45, 10:45, 11:45, 12:41, 13:45, 14,45.
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