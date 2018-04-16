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Водитель «десятки» насмерть разбился в Красноярском районе
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Водитель «десятки» насмерть разбился в Красноярском районе 

ТРК Губерния 44 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Мужчина с 19-летним стажем погиб на трассе в Красноярском районе Самарской области. Водительская невнимательность или неисправность автомобиля стали причиной смертельной аварии, устанавливает следствие. Как рассказали ТРК «ГУБЕРНИЯ» в пресс-службе областного главка, вчера, 15 апреля, 42-летний мужчина на «десятке» ехал от деревни Новая Вязовка в сторону поселка Кочетковского. Около двух часов дня на 1,8 км автодороги машину выкинуло в кювет. Какова была ее скорость на момент аварии, выясняют правоохранители. Однако известно, что, вылетев с трассы, автомобиль перевернулся, протаранил лесопосадку и остановился. Водитель от полученных травм скончался на месте еще до приезда скорой. Ведется проверка всех обстоятельств ДТП.
Фото: ГУ МВД Росии по Самарской области
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