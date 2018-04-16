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Актер сериалов сознался в нападении на водителя автобуса
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Актер сериалов сознался в нападении на водителя автобуса 

Газета.Ru 1 час назад
Актер Виталий Стрельников дал признательные показания по уголовному делу о хулиганстве, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в московских правоохранительных органах.
По словам осведомленного источника, инцидент случился еще 8 марта на ул. Затонная в салоне автобуса N219. Неизвестный брызнул шоферу ГУП «Мосгортранс» в лицо из газового баллончика, после чего скрылся. «Накануне было установлено, что злоумышленником оказался В. Стрельников, подрабатывающий актером массовки в сериалах», — поделился источник.
Сейчас Стрельников дал признательные показания и отпущен под подписку о невыезде. Потерпевший получил химический ожог и коньюктивы обоих глаз первой степени.
Ранее актер Мухтар Гусенгаджиев, сыгравший в сериале «Последний из Магикян», был осужден на 22 года колонии за педофилию и детскую порнографию.
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