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Актер сериалов В. Стрельников распылил газовый баллончик в лицо водителю рейсового автобуса
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Актер сериалов В. Стрельников распылил газовый баллончик в лицо водителю рейсового автобуса 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Актер массовки в сериалах Виталий Стрельников дал признательные показания по уголовному делу о хулиганстве, рассказал Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах столицы.
«8 марта неизвестный на ул. Затонная в салоне автобуса №219 брызнул шоферу ГУП «Мосгортранс», в лицо из газового баллончика, после чего скрылся. Накануне было установлено, что злоумышленником оказался В. Стрельников, подрабатывающий актером массовки в сериалах. Он дал признательные показания и отпущен под подписку о невыезде», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что потерпевший получил химический ожог и коньюктивы обоих глаз первой степени.
Агентство «Москва»: последние новости
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