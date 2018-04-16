Актер сериалов В. Стрельников распылил газовый баллончик в лицо водителю рейсового автобуса

«8 марта неизвестный на ул. Затонная в салоне автобуса №219 брызнул шоферу ГУП «Мосгортранс», в лицо из газового баллончика, после чего скрылся. Накануне было установлено, что злоумышленником оказался В. Стрельников, подрабатывающий актером массовки в сериалах. Он дал признательные показания и отпущен под подписку о невыезде», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что потерпевший получил химический ожог и коньюктивы обоих глаз первой степени.