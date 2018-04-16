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Под Саратовом от удара «Приоры» в «Калину» пострадали шесть пассажиров
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Под Саратовом от удара «Приоры» в «Калину» пострадали шесть пассажиров 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Крупная авария вчера в поселке Озинки Саратовской области закончилась в больницей для шести человек. На поселковой дороге врезались два автомобиля. Как сообщили «АиФ-Саратов» в региональной ГИБДД, дорожное происшествие случилось около 12.00 на улице Пионерской. По предварительным данным, столкнулись две "Лады" — «Калина» и «Приора».
По предварительной информации, 48-летний водитель второй иномарки протаранил «Калину», 46 летний водитель которой не смог избежать аварии. Мужчины не пострадали, но в больницу попали шесть пассажиров — две женщины с детьми-подростками.
Врачи оказали помощь 35-летней женщине, двум мальчикам 16 и 11 лет и 14-летнюю девочке из «Калины». К счастью, травмы оказались не серьезными, и пострадавших отпустили домой.
Пассажиры второй машины — 45 летняя женщина с 13-летней школьницей тоже получили помощь врачей в стационаре.
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