Под Саратовом от удара «Приоры» в «Калину» пострадали шесть пассажиров

Крупная авария вчера в поселке Озинки Саратовской области закончилась в больницей для шести человек. На поселковой дороге врезались два автомобиля. Как сообщили «АиФ-Саратов» в региональной ГИБДД, дорожное происшествие случилось около 12.00 на улице Пионерской. По предварительным данным, столкнулись две " Лады " — «Калина» и «Приора».

По предварительной информации, 48-летний водитель второй иномарки протаранил «Калину», 46 летний водитель которой не смог избежать аварии. Мужчины не пострадали, но в больницу попали шесть пассажиров — две женщины с детьми-подростками.

Врачи оказали помощь 35-летней женщине, двум мальчикам 16 и 11 лет и 14-летнюю девочке из «Калины». К счастью, травмы оказались не серьезными, и пострадавших отпустили домой.

Пассажиры второй машины — 45 летняя женщина с 13-летней школьницей тоже получили помощь врачей в стационаре.