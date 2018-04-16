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Еще одну дорогу затопило в Рязанской области
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Еще одну дорогу затопило в Рязанской области 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
16 апреля в результате подъема воды в реке Ока подтопило низководный участок дороги вблизи поселка Сенин Пчельник Ермишинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Уровень воды над полотном дороги составляет 49 сантиметров, длина подтопленного участка составляет 30 метров. Движение легкового транспорта по дороге прекращено, грузовой автотранспорт проезжает. Объездного пути нет.
В то же время спасатели сообщают о том, что в результате спада уровня воды в реке Пара освободился низководный мост в деревне Марфинка Сапожковского района Проездной путь открыт.
Открыт проезд и у села Кипчаково Кораблинского района. Там в результате спада воды в реке Ранова освободился низководный мост.
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