Крымский мост можно будет пересечь на автомобиле за 14 минут

По словам министра транспорта Максима Соколова, сообщает ТАСС , для проезда грузовиков и полугрузовых автомобилей, задействованных в строительстве железнодорожной части Керченского моста, его откроют осенью 2018 года.

«Мост — длиной 19 км, разрешенная скорость на мосту будет 90 км, поэтому легко посчитать: если ехать 60 км/ч, это будет 19 минут, а 90 км/ч — будет в полтора раза быстрее — примерно 14 минут», — объяснил Соколов.

После того, как на строительстве Керченского моста побывал президент страны Владимир Путин , и заявил, что движение автомобильного транспорта должно быть пущено на несколько месяцев раньше, Минтранс выпустил поэтапную схему организации движения. Сначала по мосту пустят легковые автомобили и пассажирские автобусы, а в конце 2018 года откроют движение для грузовиков. Строители пообещали Путину открыть мост между Кубанью и Крымом в мае.

С самого начала планировалось, что автомобильную часть Керченского моста запустят в конце 2018 года, железнодорожную — еще на один год позже.