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Крымский мост можно будет пересечь на автомобиле за 14 минут
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Крымский мост можно будет пересечь на автомобиле за 14 минут 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
По словам министра транспорта Максима Соколова, сообщает ТАСС, для проезда грузовиков и полугрузовых автомобилей, задействованных в строительстве железнодорожной части Керченского моста, его откроют осенью 2018 года.
«Мост — длиной 19 км, разрешенная скорость на мосту будет 90 км, поэтому легко посчитать: если ехать 60 км/ч, это будет 19 минут, а 90 км/ч — будет в полтора раза быстрее — примерно 14 минут», — объяснил Соколов.
После того, как на строительстве Керченского моста побывал президент страны Владимир Путин, и заявил, что движение автомобильного транспорта должно быть пущено на несколько месяцев раньше, Минтранс выпустил поэтапную схему организации движения. Сначала по мосту пустят легковые автомобили и пассажирские автобусы, а в конце 2018 года откроют движение для грузовиков. Строители пообещали Путину открыть мост между Кубанью и Крымом в мае.
С самого начала планировалось, что автомобильную часть Керченского моста запустят в конце 2018 года, железнодорожную — еще на один год позже.
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