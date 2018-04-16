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Погоня за нарушителем: в Уфе Динар Гильмутдинов лично ловил нерадивого водителя
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Погоня за нарушителем: в Уфе Динар Гильмутдинов лично ловил нерадивого водителя 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов вышел в авторейд, чтобы вместе с дорожными полицейскими наказать нарушителей. Каково было его удивление, когда водитель тонированной Toyota вместо того, чтобы остановиться, резко «вдарил» по газам.
Динар Гильмутдинов молниеносно сел в патрульную машину и начал гонку за преследователем. Не прошло и пары минут, как нерадивый водитель был задержан.
Всего за сутки профилактических мероприятий на нарушителей Башкирии было составлено свыше 3600 административных протоколов.
— Было зафиксировано 109 фактов выезда на встречную полосу, где это запрещено правилами и создаёт реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Стоит отметить, что за время проведения рейда задержаны 137 нетрезвых водителей, — пояснили в республиканском ГИБДД.
Погоня Гильмутдинова за нарушителем
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