Погоня за нарушителем: в Уфе Динар Гильмутдинов лично ловил нерадивого водителя

Главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов вышел в авторейд, чтобы вместе с дорожными полицейскими наказать нарушителей. Каково было его удивление, когда водитель тонированной Toyota вместо того, чтобы остановиться, резко «вдарил» по газам.

Динар Гильмутдинов молниеносно сел в патрульную машину и начал гонку за преследователем. Не прошло и пары минут, как нерадивый водитель был задержан.

Всего за сутки профилактических мероприятий на нарушителей Башкирии было составлено свыше 3600 административных протоколов.

— Было зафиксировано 109 фактов выезда на встречную полосу, где это запрещено правилами и создаёт реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Стоит отметить, что за время проведения рейда задержаны 137 нетрезвых водителей, — пояснили в республиканском ГИБДД

Погоня Гильмутдинова за нарушителем