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Во Владивостоке стартовал окружной этап конкурса профессионального мастерства водителей «Военное ралли»
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Во Владивостоке стартовал окружной этап конкурса профессионального мастерства водителей «Военное ралли» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Дорожный маршрут проложен по территории Приморского края, его общая протяженность составляет порядка 500 километров. На старт вышли 25 экипажей на автомобилях «Тигр», «Урал» и «КамАЗ» различных модификаций.
Сегодня в отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота торжественно открылся окружной этап конкурса профессионального мастерства водителей «Военное ралли». Старт командной гонке, в которой принимают участие военные водители объединений и соединений Восточного военного округа дал заместитель командующего Тихоокеанским флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Владимир Копосов.
Маршрут проведения ралли проложен по территории Приморского края. Его общая протяженность составляет порядка 500 километров. Первый этап в 160 километров до посёлка Липовцы экипажи машин преодолеют уже сегодня.
Соревнования проводятся на серийно выпускаемой российской военной автомобильной технике –— это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6. На старт во Владивостоке вышли 25 экипажей на автомобилях «Тигр», «Урал» и «КамАЗ» различных модификаций.
Военным водителям в рамках конкурса также предстоит посоревноваться в индивидуальной гонке и гонке преследования.
Итоги окружного этапа конкурса будут подведены 20 апреля.
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