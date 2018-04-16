Во Владивостоке стартовал окружной этап конкурса профессионального мастерства водителей «Военное ралли» 

Дорожный маршрут проложен по территории Приморского края, его общая протяженность составляет порядка 500 километров. На старт вышли 25 экипажей на автомобилях «Тигр», «Урал» и «КамАЗ» различных модификаций.
Сегодня в отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота торжественно открылся окружной этап конкурса профессионального мастерства водителей «Военное ралли». Старт командной гонке, в которой принимают участие военные водители объединений и соединений Восточного военного округа дал заместитель командующего Тихоокеанским флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Владимир Копосов.
Маршрут проведения ралли проложен по территории Приморского края. Его общая протяженность составляет порядка 500 километров. Первый этап в 160 километров до посёлка Липовцы экипажи машин преодолеют уже сегодня.
Соревнования проводятся на серийно выпускаемой российской военной автомобильной технике –— это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6. На старт во Владивостоке вышли 25 экипажей на автомобилях «Тигр», «Урал» и «КамАЗ» различных модификаций.
Военным водителям в рамках конкурса также предстоит посоревноваться в индивидуальной гонке и гонке преследования.
Итоги окружного этапа конкурса будут подведены 20 апреля.