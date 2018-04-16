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В Приуральском районе ЯНАО полицейские и школьники провели дорожный эксперимент
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В Приуральском районе ЯНАО полицейские и школьники провели дорожный эксперимент 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Воспитанники военно-патриотического центра посетили урок безопасности дорожного движения, который подготовили и провели сотрудники Госавтоинспекции. За время занятия школьники разобрались в отличиях остановочного и тормозного пути автомобиля, а также узнали о влиянии погодных условий на безопасность дорожного движения.
На специально подготовленной площадке за рулём автомашины автоинспекторы проезжали на различных скоростях, применяя экстренное торможение. После остановки ребята измеряли тормозной путь автомобиля, который становился длиннее с каждым последующим увеличением скорости.
В процессе эксперимента школьники убедились в том, что неожиданный выход пешеходов на проезжую часть весьма опасен, так как после нажатия водителем на педаль тормоза автомобиль продолжает движение на скользкой и заснеженной дороге. В данном случае вероятность наезда на пешехода предельно высока. Мальчишки и девчонки увидели своими глазами, что такое управляемый и неуправляемый занос, а также как работает сигнально-говорящее устройство на патрульной автомашине ДПС.
Подводя итоги эксперимента, дети усвоили главное правило: пешеходы могут переходить проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся в своей безопасности при переходе.
В Госавтоинспекции уверены, что при помощи таких постановочных дорожных ситуаций юные пешеходы имеют возможность наглядно усваивать правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
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