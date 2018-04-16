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Экстремал на квадроцикле врезался в дерево под Ставрополем
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Экстремал на квадроцикле врезался в дерево под Ставрополем 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Водитель квадроцикла врезался в дерево 15 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
По предварительным данным, любитель экстремального отдыха не справился с управлением на пути из Ставрополя в хутор Нижний Грушёвый. Его пассажирка получила травму головы, но избежала серьёзных повреждений благодаря мотошлему.
Полиция выяснила, что у водителя не было ни прав на управление транспортом, ни страховки. Сам квадроцикл не был своевременно поставлен на учёт. Правоохранительные органы проведут проверку и экспертизы.
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