Экстремал на квадроцикле врезался в дерево под Ставрополем

Водитель квадроцикла врезался в дерево 15 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

По предварительным данным, любитель экстремального отдыха не справился с управлением на пути из Ставрополя в хутор Нижний Грушёвый. Его пассажирка получила травму головы, но избежала серьёзных повреждений благодаря мотошлему.