Экстремал на квадроцикле врезался в дерево под Ставрополем 

Водитель квадроцикла врезался в дерево 15 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
По предварительным данным, любитель экстремального отдыха не справился с управлением на пути из Ставрополя в хутор Нижний Грушёвый. Его пассажирка получила травму головы, но избежала серьёзных повреждений благодаря мотошлему.
Полиция выяснила, что у водителя не было ни прав на управление транспортом, ни страховки. Сам квадроцикл не был своевременно поставлен на учёт. Правоохранительные органы проведут проверку и экспертизы.