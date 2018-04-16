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Семь человек погибли в ходе драки заключённых в одной из американских тюрем
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Семь человек погибли в ходе драки заключённых в одной из американских тюрем 

Говорит Москва 2 часа назад
Подробности инцидента не приводятся. Известно, что все семеро погибших — заключённые, ещё 17 человек были доставлены в больницу с ранениями.
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