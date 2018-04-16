Регистрацию автомобилей на несовершеннолетних могут усложнить

В России могут усложнить порядок регистрации автомобилей на несовершеннолетних. На конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Ялте принято обращение к Госдуме МВД с просьбой устранить пробел в законодательстве, позволяющий автонарушителям уклоняться от штрафов.

Согласно федеральному законодательству, к административной ответственности за нарушения ПДД в случае их видеофиксации привлекаются собственники транспортных средств. Однако это не относится к собственникам моложе 16 лет. Этим нюансом всё чаще пользуются нарушители ПДД, чтобы избежать штрафов. Только в Ростовской области на несовершеннолетних зарегистрированы 185 транспортных средств. В прошлом году на них было совершено — только зафиксированных на видео — 4160 нарушений ПДД. По сравнению с 2016 годом эта цифра выросла втрое.

Парламентарии юга России предлагают установить: если собственнику транспортного средства на момент совершения ДТП не исполнилось 16 лет, к административной ответственности привлекается родитель или иной законный представитель несовершеннолетнего. А для этого уже при регистрации автомобиля на подростка необходимо указывать в документе, кто из взрослых будет отвечать за него при ДТП.