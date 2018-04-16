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Внимание, розыск: краснодарские лихачи устроили ночной дрифт на Северном мосту
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Внимание, розыск: краснодарские лихачи устроили ночной дрифт на Северном мосту 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. Ролик был опубликован в социальных сетях. По факту обнаружения видео в сети Интернет полиция начала проверку. Личности водителей будут установлены, их привлекут к ответственности.
— Водителями иномарок допущен ряд нарушений правил дорожного движения. В частности, неоднократный выезд на полосу встречного движения и разворот на пешеходном переходе. — Уточнил руководитель пресс-службы УМВД по г. Краснодару Артем Коноваленко.
На кадрах фигурируют две иномарки: BMW X5 и Mercedes. Особой приметой первого авто являются тонированные передние боковые стекла.
Видно, что государственные регистрационные номера на момент совершения нарушений были установлены. С помощью специализированной техники установить их не составит труда.
Все происходила на пересечении улиц Северной и Ломоносова в районе Северного моста. Дата, когда была сделана запись, не известна.
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