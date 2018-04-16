Внимание, розыск: краснодарские лихачи устроили ночной дрифт на Северном мосту

Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. Ролик был опубликован в социальных сетях. По факту обнаружения видео в сети Интернет полиция начала проверку. Личности водителей будут установлены, их привлекут к ответственности.

— Водителями иномарок допущен ряд нарушений правил дорожного движения. В частности, неоднократный выезд на полосу встречного движения и разворот на пешеходном переходе. — Уточнил руководитель пресс-службы УМВД по г. Краснодару Артем Коноваленко

На кадрах фигурируют две иномарки: BMW X5 и Mercedes. Особой приметой первого авто являются тонированные передние боковые стекла.

Видно, что государственные регистрационные номера на момент совершения нарушений были установлены. С помощью специализированной техники установить их не составит труда.

Все происходила на пересечении улиц Северной и Ломоносова в районе Северного моста. Дата, когда была сделана запись, не известна.