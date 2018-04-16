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Дебошир избил московского полицейского в трамвае
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Дебошир избил московского полицейского в трамвае 

360tv.ru 1 час назад
Молодой человек избил капитана полиции в московском трамвае. Случай произошел поздно вечером 15 апреля на Ярославском шоссе. О произошедшем сотрудникам правоохранительных органов рассказал очевидец. Об этом «360» сообщили источники в правоохранительных органах.
Полицейский, после того как сдал смену, сел в трамвай № 76 и отправился домой. Следом за ним в транспорт, не платя за проезд, вошел 25-летний молодой человек и начал оскорблять сотрудника правоохранительных органов. 32-летний капитан вынужден был задержать хама. В ответ на эту меру парень ударил стража порядка по лицу.
Дебошира доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, а пострадавший страж порядка был госпитализирован для осмотра в больницу. Об инциденте доложили руководителю следственного управления СВАО по Москве. По факту случившегося будет проведена служебная проверка.
В парке Можайского района столицы обнаружены фрагменты человеческого скелета. Неработающий местный житель рассказал о страшной находке полиции. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они нашли в лесопарковой зоне череп, большую берцовую кость и верхнюю часть туловища человека. В земле останки пролежали больше года.
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