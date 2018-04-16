Упавшую с табуретки тюменку доставили в больницу 

41-летняя тюменка упала с табуретки и ударилась об неё правым боком.
Пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» сообщила об экстренном вызове, который поступил вчера в 16:30.
Муж пострадавшей в беседе с диспетчером скорой помощи рассказал, что жена тяжело дышит и испытывает острую боль в месте ушиба, которая усиливается при движении.
На место несчастного случая медики прибыли спустя шесть минут. Женщину госпитализировали в ОКБ № 2. Предварительный диагноз перелом ребер — не подтвердился.
В настоящее время пострадавшая находится под наблюдением хирурга по месту жительства.