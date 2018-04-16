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Годовалая девочка выпала из окна в Санкт‐Петербурге
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Годовалая девочка выпала из окна в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Ребенок выпал из окна второго этажа в Санкт‐Петербурге. Девочку поймала случайная прохожая, которая пожелала не называть свое имя. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Супруги,
25-летняя
Анастасия И. и  32-летний
Дмитрий Б. собирались на прогулку и не уследили за годовалой дочерью в  Санкт-Петербурге. Она выпала из окна, когда облокотилась на москитную сетку. К счастью, ребенка поймала случайная прохожая.
Позже девочку госпитализировали с ушибами. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. По факту случившегося проводится проверка.
Шокирующее видео спасения девочки
из-под  колес тяжелого грузовика в Геленджике выложил в социальные сети очевидец события. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор.
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