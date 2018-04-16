Годовалая девочка выпала из окна в Санкт‐Петербурге 

Ребенок выпал из окна второго этажа в Санкт‐Петербурге. Девочку поймала случайная прохожая, которая пожелала не называть свое имя. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Супруги,
25-летняя
Анастасия И. и 32-летний
Дмитрий Б. собирались на прогулку и не уследили за годовалой дочерью в Санкт-Петербурге. Она выпала из окна, когда облокотилась на москитную сетку. К счастью, ребенка поймала случайная прохожая.
Позже девочку госпитализировали с ушибами. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. По факту случившегося проводится проверка.
Шокирующее видео спасения девочки
из-под колес тяжелого грузовика в Геленджике выложил в социальные сети очевидец события. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор.