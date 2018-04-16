Ещё
Три женщины пострадали в ДТП с пьяным полицейским под Ярославлем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три женщины пострадали в ДТП с пьяным полицейским под Ярославлем 

Газета.Ru 1 час назад
Сотрудник правоохранительных органов на служебном автомобиле врезался в другой автомобиль, в результате чего пострадали три женщины, двум из них потребовалась госпитализация, сообщили в УМВД по региону, передает РИА «Новости».
Сообщается, что ДТП произошло в 10.30 мск в Ростовском районе на автодороге Семибратово-Вахрушево-Никольское.
"По предварительной информации, сотрудник ОМВД России по Ростовскому району, мужчина 1973 года рождения, управляя служебным автомобилем ВАЗ-21310, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21101 под управлением мужчины 1972 года рождения", — говорится в сообщении.
По факту произошедшего была назначена служебная проверка, по итогам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Газета.Ru: последние новости
Актер сериалов сознался в нападении на водителя автобуса Названо время начала автомобильного движения по Крымскому мосту За первые два месяца 2018 года россияне потратили на новые машины почти 300 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«АвтоВАЗ» доверили гендиректору Dacia17
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать133
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Новинка от Skoda засветилась до премьеры
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение