Три женщины пострадали в ДТП с пьяным полицейским под Ярославлем

Сотрудник правоохранительных органов на служебном автомобиле врезался в другой автомобиль, в результате чего пострадали три женщины, двум из них потребовалась госпитализация, сообщили в УМВД по региону, передает РИА «Новости»

Сообщается, что ДТП произошло в 10.30 мск в Ростовском районе на автодороге Семибратово-Вахрушево-Никольское.

"По предварительной информации, сотрудник ОМВД России по Ростовскому району, мужчина 1973 года рождения, управляя служебным автомобилем ВАЗ-21310, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21101 под управлением мужчины 1972 года рождения", — говорится в сообщении.

По факту произошедшего была назначена служебная проверка, по итогам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.