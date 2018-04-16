Троллейбус зацепил: смотрим видео с камеры наблюдения, как на Комсомольском проспекте в Перми упал столб

Фонарный столб упал сразу же после того, как мимо него проехал троллейбус. ЧП произошло в Перми на Комсомольском проспекте в пятницу 13 апреля. Сегодня Пермская дирекция дорожного движения опубликовала видео с камер наружного наблюдения.

Инцидент произошел в 11:16. На записи видно, что по проспекту вниз двигался троллейбус. И как только он проехал мимо, столб накренился над дорогой. Троллейбус тут же остановился. Из него вышли люди. В это время от проводов посыпались искры.

В Перми на Компросе упал столб 2018-04-13 — Причины инцидента с опорой будут установлены до конца недели специальной комиссией, — пояснили 59.ru в «Пермгорэлектротрансе». — В настоящее время продолжается анализ всех обстоятельств произошедшего.

Движение транспорта вниз по проспекту от улицы Полины Осипенко до 1-й Красноармейской было остановлено на два часа. За это время столб убрали с дороги. Восстановлением контактной сети специалисты «Пермгорэлектротранса» занимались ночью. Троллейбусы вновь поехали по Комсомольскому проспекту только на следующий день.