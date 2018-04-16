Ещё
Троллейбус зацепил: смотрим видео с камеры наблюдения, как на Комсомольском проспекте в Перми упал столб
Далее:
Читайте также:
Ещё

Троллейбус зацепил: смотрим видео с камеры наблюдения, как на Комсомольском проспекте в Перми упал столб 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Фонарный столб упал сразу же после того, как мимо него проехал троллейбус. ЧП произошло в Перми на Комсомольском проспекте в пятницу 13 апреля. Сегодня Пермская дирекция дорожного движения опубликовала видео с камер наружного наблюдения.
Инцидент произошел в 11:16. На записи видно, что по проспекту вниз двигался троллейбус. И как только он проехал мимо, столб накренился над дорогой. Троллейбус тут же остановился. Из него вышли люди. В это время от проводов посыпались искры.
В Перми на Компросе упал столб 2018-04-13  — Причины инцидента с опорой будут установлены до конца недели специальной комиссией, — пояснили 59.ru в «Пермгорэлектротрансе». — В настоящее время продолжается анализ всех обстоятельств произошедшего.
Движение транспорта вниз по проспекту от улицы Полины Осипенко до 1-й Красноармейской было остановлено на два часа. За это время столб убрали с дороги. Восстановлением контактной сети специалисты «Пермгорэлектротранса» занимались ночью. Троллейбусы вновь поехали по Комсомольскому проспекту только на следующий день.
59.ru: последние новости
На Комсомольском проспекте упал фонарный столб: в центре Перми перекрыто движение В Перми нашли виновника аварии, в которой пострадал четырехлетний мальчик У нового терминала пермского аэропорта открыли дополнительный выезд с автомобильной парковки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«АвтоВАЗ» доверили гендиректору Dacia17
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать133
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Новинка от Skoda засветилась до премьеры
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение