В Самаре в столкновении с «Ладой» пострадала 26-летняя пассажирка Hyundai 

В воскресенье, 15 апреля, в 18:30, в Железнодорожном районе Самары, 49-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада», следуя по Южному шоссе со стороны улицы Уральской в направлении улицы Промышленности, по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта и столкнулся с иномаркой Hyundai, за рулём которой находился 25-летний мужчина, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
В результате дорожной аварии травмы получила пассажирка Hyundai — 26-летняя девушка. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, после чего она была направлена домой.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент столкновения автомобилей водители машин находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.