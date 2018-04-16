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В Геленджике сбили пенсионера рядом с пешеходным переходом
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В Геленджике сбили пенсионера рядом с пешеходным переходом 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось на ул. Луначарского.
Видео, снятое регистратором проезжающего мимо автомобиля, появилось в социальных сетях.
На кадрах рядом с регулируемым пешеходным переходом «на аварийке» стоят две иномарки. Рядом с одной из них на проезжей части лежит мужчина, судя по внешнему виду, почтенного возраста.
Рядом с ним находится человек, предположительно, водитель одного из автомобилей. Он пытается оказать помощь пенсионеру, поднять его с проезжей части.
Обстоятельства случившегося уточняются.
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